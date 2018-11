Genova. Uno smottamento ha interessato questa mattina la linea ferroviaria Genova – La Spezia, provocando il deragliamento del vagone di un treno nei pressi della Stazione di Santa Margherita.

Non si registrano feriti sul treno regionale, il 11361, che, partito intorno alle 5 da Genova, stava transitando. I passeggeri hanno proseguito il viaggio in un bus messo a disposizione da Rfi.

di 8 Galleria fotografica Ritardi treni situazione a Principe









La piccola frana pare abbia interessato il muraglione di una villa adiacente al tracciato: dopo il caos dei primi minuti, con l’interruzione della linea, la circolazione adesso è ripresa anche se fortemente rallentata, con ritardi pesantissimi, che su alcuni treni a lunga percorrenza sono arrivati a sfiorare le due ore.

Nelle prime ore della mattinata un deragliamento ha interessato anche un mezzo d’opera di una ditta appaltatrice presso la stazione di Principe, cosa che ha complicato ulteriormente la situazione anche per i convogli in arrivo e partenza verso ponente, per i quali si sono registrati ritardi anche sull’ora.