Ericsson, lunedì tavolo tecnico in Regione sui lavoratori licenziati e non ricollocati

Genova. Lunedì 12 novembre alle 11.15 presso la Regione Liguria in piazza De Ferrari si terrà il tavolo tecnico per Ericsson tra le organizzazioni sindacali, la Regione, il Comune, Anpal e Confindustria in relazione ai lavoratori licenziati nell’estate 2017 e che ancora sono in cerca di una occupazione.

“In quella sede – si legge in una nota dei sindacati – saranno anche sensibilizzate le istituzioni circa l’operato di una azienda che da una parte proclama il rilancio del proprio business, mentre dall’altra dopo aver licenziato, decide di ridurre la retribuzione dei propri dipendenti disdettando il contratto integrativo”.

Proprio per protestare contro la disdetta dei contratti integrativi giovedì i lavoratori saranno in sciopero con presidio davanti alla sede degli Erzelli.