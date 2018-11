Emergenza Genova, il lavoro “ad oltranza” dei Vigili del Fuoco. Solo oggi 116 interventi

Genova. Con la serie di catastrofi naturali e non che hanno colpito Genova in questi mesi, l’affetto della cittadinanza verso i Vigili del Fuoco, già forte, si è consolidato ancora.

In questi giorni di emergenza meteo, il lavoro dei pompieri si è moltiplicato senza soglia: centinaia le chiamate, per alberi pericolanti, cornicioni, allagamenti, messe in sicurezza. La gamma è ampia.

Solo oggi le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato, dalle 8 di questa mattina, 116 interventi di ripristino della sicurezza, rimuovendo alberi e strutture pericolanti. In coda vi sono ancora 117 chiamate da espletare. Il lavoro continuerà senza sosta per tutta la notte. Ad oltranza, ancora una volta