Doppi sensi e risate in genovese, alla Mostra della Zucca di Murta il fenomeno social

Genova. “O l’e bon se pigiou in quello posto, o l’è bello co-e soe due olive, se non son tanto passe ma vive, e magnificamente s’adatta se ben misso vixin a patatta”. Inizia così, e prosegue con uno sfoggio di doppi sensi tale da far arrossire più di una presente, la storiella in lingua genovese raccontata da una simpatica signora, ormai personaggio noto anche grazie ai social network, tra i protagonisti della Mostra della zucca, la festa che ogni anno si svolge a Murta, sulle alture di Bolzaneto.

Non solo i colori dell’autunno, e i suoi sapori, alla manifestazione che mette in gara le cucurbitacee più grandi, più strane, più belle, e che le mette nei piatti – con specialità dolce e salate a base dell’ortaggio – ma anche un tema particolare, per l’edizione 2018 della mostra: “A succa… a parla zeneise”.

Non solo parla, recita. La signora, attrice spiritosa, ha fatto sorridere decine di visitatori della mostra, raccontando la sua storiella – diventata virale già da qualche tempo grazie ai social network – e di cui non vi raccontiamo troppo per non rovinare l'”effetto sorpresa”.

L’evento, andato in scena lo scorso weekend, sarà replicato il prossimo fine settimana – 17 e 18 novembre – e ha in programma convegni di astronomia, escursioni con il Cai, momenti solenni oltre a un mercato delle zucche, stand gastronomici, e progetti di solidarietà con un occhio particolare alla vallata colpita dal crollo di ponte Morandi. In questo articolo trovate tutte le informazioni sulla Mostra della zucca e su come raggiungerla.