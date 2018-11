Genova. Una campagna di crowdfunding per raccogliere i fondi necessari per “tamponare” i gravi danni subiti durante la mareggiata. Questa è la strategia della Lega Navale Italiana Quinto.

Perchè il gruppo non è solo “gente che va in barca”, ma anche un’opportunità sociale: “Il nostro obiettivo è promulgare il rispetto per il mare e tutte le attività ad esso connesso – spiega il direttivo – durante tutto l’anno organizziamo a titolo benefico attività per i diversamente abili, per il dipartimento di giustizia minorile, per il settore giovanile della capitaneria di porto”.

In altre parole un posto dove si possono pensare e realizzare progetti con importanti ricadute sociali, che rispondono alle parole di condivisione e servizio. Con al centro il mare, ovviamente.

Tanti i danni subiti dalla mareggiata dello scorso 29 ottobre: molte le barche pesantemente danneggiate, come anche alcuni locali del circolo. Per questo motivo ecco la richiesta di finanziamento dal basso: “La nostra amata sezione è stata gravemente colpita – si legge nel comunicato che presenta la campagna di donazioni on line – siamo in ginocchio. Davanti a questa drammaticità tutto può esserci d’aiuto”.