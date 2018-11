Genova. Sono partite oggi le prelazioni per gli abbonati di Gradinata Sud del Genoa, in vista del derby di domenica 25 novembre alle 20.30. Dalle 10 di stamattina, al Ticket office del Genoa Museum and Store, gli abbonati di Gradinata Sud possono, previa presentazione di Dna Genoa e/o segnaposto, acquistare un titolo di accesso per assistere al derby del 25 novembre (ore 20:30) nei settori disponibili (Tribuna Inferiore/Superiore, Distinti e Settore 5).

Il periodo riservato all’esercizio della prelazione è compreso sino alla giornata di venerdì 16 novembre inclusa con orario continuato 10-19.

Da sabato 17 novembre scatterà la vendita libera dei titoli di accesso sempre al Ticket office, ma anche nelle ricevitorie del circuito Lottomatica e direttamente sul sito www.listicket.com.

La tessera/abbonamento è nominativa e all’atto di acquisto del tagliando è indispensabile presentarla in aggiunta a un documento d’identità in corso di validità. Stessa procedura è stabilita per i titolari di voucher. Si ricorda che in base alle normative vigenti sono acquistabili quattro biglietti a persona, previa esibizione delle corrispettive tessere/abbonamenti in originale e dei documenti di riconoscimento (anche fotocopie) per ciascuno degli intestatari, siano essi maggiorenni o minorenni.

PREZZI (*ridotto: da 8 a 16 anni non compiuti)

Tribuna Inferiore: 150 euro, *75 euro

Tribuna Superiore: 60 euro, *30 euro

Distinti: 40 euro, *20 euro

Gradinata Nord e Settore 5: 25 euro, *15 euro

Gradinata Sud e Settore 6: riservati alla Sampdoria.