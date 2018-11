Demolizione ponte Morandi, ancora tutto fermo. Cozzi: “Nessuno ci ha mandato richieste di dissequestro”

Genova. Per tanti genovesi è il sequestro a bloccare la demolizione, “e allora sono costretto a far notare che stiamo ancora aspettando un piano di demolizione. Per ora nessuno ci ha mandato niente. Noi chiediamo solo che, quando il ponte verrà demolito, si tenga conto delle nostre esigenze. Ma se venisse deciso che il viadotto va abbattuto domani, certo non ci opporremo”.

Lo precisa il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, intervistato da Repubblica. La nomina del sindaco Bucci a commissario per la ricostruzione non ha accelerato i tempi? “Non direi – risponde -. E questo nonostante la evidente buona volontà e il lavoro che svolgono tutti i giorni le autorità locali. Anzi, ormai sto pensando all’eventualità che si debba incaricare un perito ad hoc, nel caso l’incidente probatorio finisca prima della demolizione. Perché un perito dovrà esserci per forza mentre lo buttano giù”.

Promette che l’inchiesta, che già “raccolto 60 terabyte di dati”, si svilupperà in “ampiezza e profondità”, per “ricostruire l’esatta dinamica del crollo di Ponte Morandi”, ma soprattutto “fondamentale” sarà “approfondire lo stato di salute del viadotto negli anni, quel che è stato fatto e quel che non è stato fatto”, perché “indagare su un’opera così importante significa fare luce sul rapporto tra pubblico e privato, sulle zone d’ombra tra Stato e concessionari”. Non si lesineranno risorse: “Lo dobbiamo alle 43 vittime della tragedia”.