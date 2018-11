Decreto Genova, conversione in legge in dirittura di arrivo. Bucci potrà nominare la sua squadra e iniziare il percorso per abbattere il Morandi

Genova. “Sono pronto, dobbiamo solo attendere che il decreto sia convertito in legge”. Lo ha ripetuto più volte il sindaco di Genova Marco Bucci, parlando delle tappe che condurranno alla demolizione e poi alla ricostruzione di ponte Morandi. Adesso ci siamo.

Oggi, 15 novembre, oltre 90 giorni dopo il crollo del viadotto sul Polcevera il Senato potrebbe dare il via libera al provvedimento, dopo l’avvio – ieri – delle discussioni a palazzo Madama, tra polemiche e centinaia di emendamenti (bocciati) dell’opposizione.

A rallentare i lavori tutta la partita del decreto urgenze che riguarda il condono Ischia, mentre alla Camera il vulnus era stato incentrato sulla questione dei fanghi. L’articolo in questione era stato modificato in commissione. Ma con la bocciatura dell’aula è scongiurato al momento il ritorno del decreto alla Camera con il conseguente prolungarsi dei tempi.

Con il via libera del Senato il decreto potrà salire al Colle per la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e diventare efficace. Il decreto serve a Bucci, intanto per nominare la squadra (due subcommissari e 20 dipendenti) che dovrebbe essere già sostanzialmente pronta, poi per prendere possesso dei tronconi di viadotto da demolire, inoltre per procedere con le chiamate delle aziende che hanno presentato i progetti di demolizione e ricostruzione.