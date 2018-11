Chiavari scherma, ancora un buon weekend da podio nella spada

Chiavari. Si è svolto, in questa fine settimana presso l’impianto sportivo della Bastia a Livorno, la prima prova Gran Prix Giovanissimi di scherma, riservata ai ragazzi tra i 10 e 14 anni tra le Regioni di Liguria, Toscana e Lombardia. Buoni i risultati per Chiavari scherma, dove nella spada categoria giovanissime 12 anni Chiara Bavestrello è salita sul podio, classificandosi al terzo posto, sconfitta nell’assalto per la finalissima per una sola stoccata (10 a 9).

Bene anche la sua compagna di sala Carlotta Conte nella categoria allieve spada femminile, che ha visto la partecipazione di 60 atlete: Carlotta è entrata in finale classificandosi all’ottavo posto.

Da segnalare anche il buon piazzamento all’undicesimo posto di Loris Giuffra, categoria allievi spada su un lotto di oltre 80 partecipanti.

Il prossimo impegno della società chiavarese dei maestri Giovanni e Giacomo Falcini e del presidente Nicola Orecchia sarà la trasferta nel prossimo fine settimana a Belluno, dove Alice Cassano, piazzatasi la settimana scorsa a Bastia Umbra nelle prime trentadue posizioni della prova nazionale assoluta spada, cercherà di ottenere un buon piazzamento ai Campionati italiani under 23, mentre per i più piccoli l’appuntamento è a inizio dicembre a Ravenna.