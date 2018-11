Genova. L’Avis Casarza Ligure prende il largo nella classifica del girone B della Serie D di pallavolo femminile: quattro le lunghezze di distanza sulle inseguitrici dopo quattro giornate di campionato.

La capolista ha conquistato tre punti in trasferta, sconfiggendo a Genova la Serteco per tre a zero. Identico il risultato della Normac che, piegando la Elsel pallavolo Spezia, ha conquistato i primi tre punti della stagione.

Secondo posto in classifica per l’Albaro volley. Le genovesi si sono aggiudicate il derby contro il Volley Genova Vgp in tre set. Al terzo posto è poi la Subaru Olympia volley: il team di Voltri ha perso un punto superando il Podenzana volley solo al tie break. Le padrone di casa sono state sotto ben due volte, prima di aggiudicarsi il set decisivo per 15-11.

Vittoria in trasferta, infine, per la Lunezia volley. La Palandobosco pallavolo Genova, infatti, ha conquistato il primo set, per poi cedere nei restanti parziali.

Il prossimo turno vedrà Casarza in campo a La Spezia. Albaro, invece, avrà a che fare con la Normac, nell’ennessimo derby genovese.