Cantiere Iren, via Bertani chiusa per tre notti

Genova. Da questa notte – dalle 20 alle 6 del giorno successivo – e nelle notti di mercoledì e giovedì, nella porzione di carreggiata di via Bertani interessata dai lavori del cantiere Ireti sulle tubature è istituito il divieto di transito veicolare. Contestualmente dall’interruzione di detta strada viene istituito il senso unico di marcia alternato sia nel tratto da / verso Corso Magenta che nel tratto da / per Piazza Cappuccini.

La polizia municipale ricorda anche che ancora questa notte dalle 22 alle 5 nella strada sopraelevata Aldo Moro, nella rampa che porta a via delle Casaccie, direzione levante, è istituito il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei veicoli afferenti alle lavorazioni.

Stamani intanto traffico scorrevole su tutte le principali strade di collegamento tra le delegazioni ed il centro città. Intenso sulla direttrice Albareto/Siffredi/Rossa in direzione Levante, rimanendo comunque scorrevole. Incidenti in via Gallino tra Mignanego e Pontedecimo – dove una ragazza di 25 anni è rimasta ferita e portata in codice giallo all’ospedale villa Scassi – e in via Buozzi all’altezza di San Benedetto al porto.