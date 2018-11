Lavagna. Domani, mercoledì 14 novembre, scenderanno in campo tutti i raggruppamenti della Serie D. Il giudice sportivo ha preso le sue decisioni in merito al 9° turno del girone A.

Giuseppe Toscano (Pro Dronero) dovrà saltare tre giornate per aver collezionato la quinta ammonizione e per essere stato espulso perché “a gioco fermo, si avvicinava alla panchina della società ospitata per recuperare il pallone e nella circostanza strattonava violentemente un calciatore avversario ponendogli entrambe le mani sul petto”.

Un turno di stop per Claudio Poesio (Folgore Caratese).

Giambattista Boffetti, allenatore del Lecco, è stato squalificato per due partite “per avere protestato con termini irriguardosi all’indirizzo del direttore di gara”.

Michele Criscitiello, dirigente della Folgore Caratese, è stato inibito fino al 19 dicembre perché “allontanato nel corso del secondo tempo per essersi avvicinato alla panchina della società ospitata con fare minaccioso, al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi raggiungeva un dirigente avversario e lo colpiva con uno schiaffo al viso e un calcio all’altezza del fianco. Veniva bloccato e condotto all’interno dello spogliatoio solo grazie all’intervento dei dirigenti della società ospitante”.

La classifica marcatori dopo 9 giornate:

8 reti: Virdis (Savona)

7 reti: Sarr (Arconatese), Gioè (Folgore Caratese)

5 reti: Bonaventura (Lavagnese), D’Anna (Lecco)

4 reti: Casolla (Bra), Spinosa (Unione Sanremo), Oneto (Lavagnese), Miello, Valenti (Ligorna), Sall (Pro Dronero), Merkaj, Gasparri (Chieri), Bacigalupo (Savona), Carboni (Lecco), Baudi (Fezzanese)

3 reti: Cappai (Casale), Pedrabissi (Borgosesia), Tognoni (Savona), Sardo (Borgaro Nobis), Sow (Arconatese), Scalzi, Molino (Unione Sanremo), Castelletto (Borgosesia), Capogna, Segato (Lecco), A.M. Lazzaro, Broggini (Inveruno)

2 reti: Diaw (Stresa), Cacciatore, Monticone (Folgore Caratese), Galfrè, Sangarè (Pro Dronero), Chessa, Stronati (Inveruno), Spera, Panepinto, Chiarabini (Ligorna), Taddei, Fall (Unione Sanremo), Lisai (Lecco), N. Lazzaro (Chieri), Diallo (Fezzanese), Santonocito (Milano City), Brugnera (Stresa)

1 rete: Castaldo, Rotulo, Anzaghi (Unione Sanremo), Lella, Silvestro, Moleri, Pedrocchi (Lecco), Basso, Saccà, Conti, Cirrincione (Lavagnese), Menegazzo, Lala (Ligorna), Botturi, De Maria, Romanini (Inveruno), Bonfanti (Arconatese), Pavesi, Vecchiarelli, Cardini, Cintoi, Bettoni (Casale), Cambiaso, Garbini, Piacentini (Savona), Campagna, Gaeta, D’Iglio, Bani (Chieri), Montante, Menabò, Citterio (Borgaro Nobis), Spadafora, Maglie, Isoardi, Dutto (Pro Dronero), Bernabino, Armato (Stresa), Orchi, De Bode, Balzano, Lattarulo, Speziale (Milano City), Giglio, Rossi, Simoes, Tettamanti, Tuzza, Ghidinelli (Bra), Bagnato, Croci, Mancosu, Righetti (Sestri Levante), De Martino, Canalini (Fezzanese), Silvestri, Mitta (Borgosesia)

Autoreti: 1 Vavassori (pro Inveruno), Bratto (pro Savona), Toscano (pro Unione Sanremo), Bonfanti (pro Chieri), Benedetto (pro Bra)