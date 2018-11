Calcio, i risultati di Coppa Italia

Recco. Il Rapallo ha superato (4-2), dopo i calci di rigore, il Molassana, approdando alla finale di Coppa Italia Eccellenza.

Le due squadre nei centoventi minuti giocati, non erano riuscite a superarsi, teminando il match sul risultato di 1-1, per via delle reti di Cupini (Rapallo) e Caramello (Molassana).

A salire in cattedra, durante la lotteria dei rigori, è stato il portiere rapallino, Marco Molinelli, che ha parato tre calci di rigore.

Il Rapallo se la vedrà, in finale, con la vincente tra Finale e Pietra, che giocheranno il 21 novembre.

Coppa Italia Promozione

Dopo la Goliardica (vittoriosa sul Little Club), anche Sestrese e Rivasamba hanno staccano il pass per la semifinale, mentre la quarta squadra uscirà dal match Ceriale-Taggia che si giocherà il 14 novembre.

La Sestrese di mister Corrado Schiazza, ha superato (3-0, Raso, Pirolo, Mereto), al “Sandro Pertini” di Multedo, la Voltrese, mentre il Rivasamba ha avuto la meglio (2-1, Quezada; Monteverde, Tuvo), dopo la disputa dei tempi supplementari, degli spezzini del Canaletto.