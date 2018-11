Cacciatore cade in un dirupo sul monte Caucaso, interviene l’elisoccorso

Favale di Malvaro. Intervento complesso questa mattina intorno alle 10 del mattino a Favale di Malvaro, in val Fontanabuona. Un cacciatore, di cui non si conosce ancora l’età precisa (ha più di 65 anni), è caduto in un dirupo sul monte Caucaso.

L’uomo è rimasto gravemente ferito e per recuperarlo, vista la zona impervia, ha richiesto il supporto anche dei vigili del fuoco.

L’intervento del 118 è stato completato dall’elisoccorso per il trasporto all’ospedale in codice rosso.