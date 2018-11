Buio Pesto in concerto per Genova, live al palaFiumara per le vittime e gli sfollati del Morandi

Genova. Un grande concerto benefico, all’RDS Stadium di Genova, dedicato alle vittime è agli sfollati di Ponte Morandi, per chiudere il tour estivo. È stata questa la scelta dei Buio Pesto che, dopo la tragedia del 14 agosto, hanno scelto di spostare la data, dal 22 settembre all’11 novembre, e di devolvere l’incasso, che inizialmente era destinato al progetto di Ambulanza Verde, alla Croce Rossa di Genova, per progetti destinati all’emergenza.

“Nel corso del concerto faremo, ovviamente, le nostre canzoni, ci saranno alcuni ospiti a sorpresa – ha sottolineato Massimo Morini, leader del gruppo – ma oltre al divertimento ci sarà spazio per la riflessione. Abbiamo donato il 90% dei biglietti gratuiti al comitato degli sfollati che avranno, quindi, una rappresentanza numerosa. Loro hanno chiesto di non essere coinvolti nello show e non saliranno sul palco”. A essere coinvolti, invece, i volontari della Croce Rossa, a cui sarà destinato l’incasso.

“I fondi saranno utilizzati sulla base delle esigenze primarie – ha spiegato il vice presidente della Croce Rossa italiana di Genova, Andrea Migone – e stiamo valutando alcuni progetti concreti. Il Comitato Regionale ha dato un grande appoggi agli sfollati per il sostegno psicologico e, ad esempio, potremmo pensare di implementare questo tipo di servizio”. Ad aiutare nella realizzazione del concerto sono stati Regione Liguria, Comune di Genova, SIAE e Nazionale Cantanti che sono intervenuto con donazioni o riducendo le spese.

“Abbiamo dato il nostro patrocinio – ha spiegato l’assessore alla Cultura della Regione Liguria, Ilaria Cavo – perché oltre alla musica ci sono anche finalità benefiche. E poi è giusto che, di fronte a un concerto della tradizione del nostro territorio, Regione Liguria ci sia”. L’appuntamento è per Domenica 11 Novembre alle ore 17, il biglietto di ingresso costerà 12 euro (gratuito per i bambini fino ai 6 anni).