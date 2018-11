Bucci: “Per indennizzi agli sfollati faremo un decreto ad hoc da collegare alla legge”

Genova. “Procederemo con un decreto apposito da collegare alla legge per chiarire la questione degli indennizzi per gli sfollati di ponte Morandi”. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci stamani a margine della presentazione dei lavori per scalinata Borghese.

“Specificheremo in un testo le terminologie relative a inquilini, dimoranti, proprietari e usufruttuari per chiarire in che modo hanno diritto ai rimborsi”, ha aggiunto. Nei giorni scorsi, anche prima dell’approvazione del decreto Genova in Senato, sono state numerose le sollecitazioni in tal senso da parte del comitato degli sfollati.

“Ieri sera sono partite le lettere alle aziende chiamate a partecipare alla ricostruzione, non vorrei sbagliarmi ma c’è anche qualche azienda straniera”. Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione di Ponte Morandi Marco Bucci stamani ha confermato l’avvio delle procedure per l’affidamento del progetto del viadotto. Oggi si terrà una riunione con il team del commissario, le 20 persone e i 2 subcommissari nominati ieri. “Vedremo quali saranno i passi da fare – spiega Bucci – porteremo avanti diverse attività in parallelo, dalle procedure per il dissequestro del ponte, a quelle per il finanziamento dei lavori, dovremo contattare le banche e stiamo cominciando a lavorare con il ministero dell’Interno per organizzare i controlli antimafia. A Natale 2019 si deve vedere il nuovo ponte. Se non ci potremo ancora camminare sopra, pazienza, ma lo dobbiamo certamente vedere. Questo è il regalo di Natale per il 2019, chiamatemi Babbo Natale”.