Bimba con due madri, dopo ok tribunale, Comune di Genova valuta ricorso

Genova. “Non è stata una doccia fredda, ci aspettavamo questa sentenza, ora cercheremo di valutare se fare ricorso”, così Matteo Campora, assessore ai Servizi civici del Comune di Genova commenta la decisione del tribunale del capoluogo ligure che ha ordinato al Comune di iscrivere come genitore nel certificato di nascita di una bimba, oltre a colei che già risulta come mamma, anche la sua compagna.

A Tursi stamani hanno discusso della questione il sindaco Marco Bucci, il consigliere delegato agli affari legali Federico Bertorello e gli uffici dell’avvocatura. “Affronteremo il discorso in giunta la prossima settimana – spiega Campora – ci eravamo già occupati della cosa sette mesi fa quando i nostri uffici avevano dato il diniego alla richiesta di iscrizione nel registro anagrafico”.

Le due donne avevano chiesto di essere registrate entrambe come madri, essendo la figlia nata con una fecondazione eterologa assistita. In quell’occasione, continua Campora: “Non si era trattato di un diniego legato a posizioni ideologiche, politiche o religiose, i nostri avvocati si erano basati su sentenze e normative in quanto per o Stato italiano non viene riconosciuta la possibilità di eterologa per coppie con genitori dello stesso sesso”.

Ci sono almeno altri due casi di bimbe nate a Genova per le quali e’ stata avviata una causa in Tribunale con la richiesta al Comune di iscrivere nel certificato di nascita due mamme, una terza è in preparazione.

Lo rivela l’avvocata Elena Fiorini che ha assistito la prima coppia del capoluogo che ha ottenuto la storica decisione. “E’ una situazione piuttosto diffusa. Io e l’avvocata Ilaria Gibelli, la collega con cui abbiamo difeso queste due mamme, abbiamo già altre due cause che andranno in decisione alla fine del mese e un’altra la stiamo preparando – racconta Fiorini -.

“E’ una situazione abbastanza diffusa anche in Europa – continua – nel senso che la gran parte dei Paesi europei prevedono il matrimonio egualitario che cioè anche le coppie dello stesso genere possano accedere al matrimonio e che anche all’interno dei matrimoni omosessuali si possa avere una genitorialità. In Europa e’ la normalità”. Come la bimba genovese su cui il Tribunale di Genova ha gia’ preso la propria decisione, anche le prossime due cause riguarderanno due bimbe, spiega Fiorini