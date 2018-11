Bib Gourmand, cinque i ristoranti in provincia di Genova dove il menù è “accessibile” per le tasche

Genova. Il Bib Gourmand, ovvero la faccia sorridente dell’omino Michelin che si lecca i baffi, è il pittogramma che, nella Guida Michelin, indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a meno di 32 euro (35 euro nelle città capoluogo e nelle località turistiche importanti).

Nella guida Michelin del 2019, in Liguria, sono 9 i locali che si possono fregiare del titolo, cinque in provincia di Genova. Nessuna new entry.

I cinque ristoranti sono: la Trattoria detta del Bruxaboschi a San Desiderio, l’Ostaia da ü Santü a Voltri (che però ha appena cambiato gestione), Raieû a Cavi di Lavagna, Roma a Montoggio e La Brinca a Ne.