Basket in carrozzina: ecco il calendario della BIC Genova

Chiavari. Sono state ufficializzate le gare in calendario del campionato nazionale di basket in carrozzina di secondo livello, la Serie B Fipic, per la stagione sportiva 2018/19, cui prenderà parte la BIC Genova.

Parma, Rimini, Torino, Brescia e Seregno sfideranno Genova in una nuova ed avvincente stagione che sarà indubbiamente ricca di colpi di scena, con partite aperte fino all’ultimo secondo e tanto agonismo.

Genova riparte da un secondo posto meritato e conquistato con i denti grazie agli ultimi canestri fatti proprio contro Parma nell’ultima gara di stagione. Da lì si riprende, proprio da Parma, contro i pretendenti al titolo.

La lotta per la promozione alla Serie A inizierà sabato 10 novembre alle ore 18 a Parma. Poi due trasferte consecutive per i ragazzi di coach Amasio, la seconda gara infatti si giocherà domenica 18 novembre a Rimini, dopodiché arriveranno a Chiavari presso il Centro Sportivo Acquarone prima Torino, il 24 novembre alle ore 19, e poi Brescia, l’1 dicembre. Si chiuderà il girone d’andata prima delle festività con la trasferta a Seregno domenica 9 dicembre alle 15, mentre da gennaio si ripartirà con il girone di ritorno.

Campionato che si chiuderà a fine febbraio per poter dare spazio a playoff e playout e decretare così la squadra che avrà diritto a giocare in Serie A nella stagione 2019/20.

L’invito per tutti gli amanti dello sport è quello di seguire e tifare Genova nella nuova stagione sportiva. Informazioni, risultati, foto e tanto altro sulla pagina Facebook BIC Genova e sul sito internet www.bicgenova.it.