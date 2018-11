Autostrada, tamponamento in A10, code tra Pegli e Genova Aeroporto

Genova . Sicuramente non un incidente grave, un “semplice” tamponamento, che però “impatta” su una situazione di traffico decisamente compressa.

E’ successo poco prima delle 17, in A10, tra Pegli e Aeroporto, in direzione Genova: due camion si sono tamponati con poche conseguenze. Non si hanno notizie di feriti.

Sul tratto di autostrada si registrano code e rallentamenti, mentre sul posto sono operativi i mezzi di soccorso e tecnici per il ripristino della viabilità “ordinaria”.