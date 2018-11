Autostrada, incidente su svincolo tra A26 e A10 direzione Genova. Code e rallentamenti

Genova. Un incidente è accorso poco dopo le 12,30 sulla A26 in direzione Genova, nei pressi del raccordo con la A10 Genova-Ventimiglia.

L’incidente è avvenuto al chilometro zero, e pare non sia di grossa entità: al momento, infatti, non risultano feriti e trasporti in ospedale.

Sulla tratta, quindi, al momento si stanno verificando code e rallentamenti: si procede su una sola corsia. Sul posto le squadre di soccorso che stanno lavorando per ripristinare la normale viabilità.