Autostrada, incidente in A12 tra svincolo A7 e Genova Est. Code e rallentamenti

Genova. Un incidente ha coinvolto due veicoli questa sera intorno alle 19, nel tratto di autostrada tra lo svincolo della A7 e A12 e il casello di Genova Est, direzione Livorno.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone in maniera non grave: sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso del Galliera.

Sulla tratta si stanno quindi verificando delle code in direzione Livorno, che “fanno il paio” con i rallentamenti sull’altra carreggiata dovuti al traffico intenso in uscita a Genova Bolzaneto