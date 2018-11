Autostrada e pioggia, smottamento sulla A26 tra Masone e Bivio A10. Carreggiata ridotta a una corsia

Genova. Il grande accumulo di pioggia su tutto il territorio ligure si fa sentire anche per quanto riguarda le autostrade genovesi.

Uno smottamento di medie dimensioni, infatti, ha invaso la carreggiata direzione Genova della A26, tra Masone e lo svincolo con l’A10. E’ successo nella notte, alle prime luci dell’alba, e per fortuna non ci sono stati mezzi coinvolti.

Sul posto le squadre e i tecnici di Autostrade per l’Italia che stanno lavorando per ripristinare la normale viabilità: nel tratto interessato, infatti, si viaggia su di una sola corsia. Al momento non si registrano disagi per il traffico