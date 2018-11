Autostrada, camion contromano tra Busalla e Bolzaneto. Autista intercettato e multato

Genova. Una distrazione che poteva avere risultati drammatici, ma che per fortuna non ha ha avuto conseguenze, se non quelle di un verbale salatissimo.

E’ successo questo mattina, attorno alle 7, sulla A7: l’autista di un bilico, per distrazione, dalla aria di sosta presso Busalla Giovi Ovest, nell’intenzione di andare verso Genova, ha imboccato la carreggiata contro mano.

Attimi di panico per i pochi automobilisti che a quell’ora transitavano, ma per fortuna nessun incidente: accortosi subito dell’errore, ma non potendo fare inversione con un mezzo del genere ha dovuto “aspettare” di giungere alla prima aria di sosta, dove ha potuto mettersi in sicurezza.

Intercettato successivamente da una pattuglia della polizia stradale, l’autista è stato sanzionato.