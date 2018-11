Amiu, la raccolta gratuita degli ingombranti al piano strada sarà estesa a tutta la città

Genova. Amiu sta studiando un progetto per estendere la raccolta dei rifiuti ingombranti al piano strada degli edifici in tutta la città. Lo ha detto il direttore generale di Amiu Tiziana Merlino nella commissione che si è svolta oggi a palazzo Tursi sull’emergenza rifiuti. Ad oggi oltre al sistema Ecovan che raccoglie gli ingombranti in un determinato punto di raccolta per quartiere e al sistema di raccolta a pagamento al piano, esiste un sistema di raccolta gratuito al piano strada ma solo in pochissime zone.

“Stiamo facendo l’analisi costi benefici e studiando come si muovono le altre città per individuare il sistema più efficace ma crediamo che il sovrapposto di questo sistema sia comunque inferiore a quello che stiamo sostenendo oggi a raccogliere ingombranti in tutta la città a causa delle discariche abusive”.

Il nuovo sistema di raccolta gratuita potrebbe essere a zona a seconda dei giorni della settimana oppure su appuntamento. Il problema della raccolta degli ingombranti è “strettamente legato al crollo del ponte” ha ricordato Merlino visto che Amiu oltre all’isola ecologica dove sono morti due dipendenti di Amiu ha perso al momento anche la sede di Ecolegno che si trova in zona rossa.