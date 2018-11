Allerta declassata, sarà gialla fino alle 12, poi “cessato allarme”. Rapido miglioramento su tutta la regione

Genova. Un rapido miglioramento ha interessato la nostra regione nelle prime ore del mattino, salvo residue precipitazioni a Levante. Per questo è stato disposto il cambio in ALLERTA GIALLA SU TUTTE LE ZONE FINO ALLE 12.

Quest’ultimo passaggio perturbato, arrivato subito dopo quello particolarmente intenso tra sabato e lunedì, ha portato suo centro ponente alle seguenti cumulate in millimetri sulle 24 ore:

ZONA A: Colle del Melogno (Sv) 115.4,Poggio Fearza (Im) 113.6

ZONA B: Lerca (Ge) 163, Bolsine (Sv) 156.4, Sciarborasca (Ge) 155.4, Stella Santa Giustina (Sv) 152, Alpicella (Sv) 151.4, Madonna della Grazie (Ge) 126.6, Sanda (Sv) 125.8,Ellera Foglietto (Sv) 124.8,Passo del Turchino (Ge) 122, Fiorino (Ge) 117.2, Monte Pennello (Ge) 115.6.

ZONA D: Urbe Vara Superiore (Sv) 188, Piampaludo (Sv) 186.4, Prai(Ge) 151, Sassello (Sv)136.4, Montenotte Inferiore (Sv) 131.8, Rossiglione (Ge) 115.8, Campo Ligure (Ge) 114, Monte Settepani (Sv) 104.

Le precipitazioni, pur concentrate prevalentemente in mare, tra la sera e la notte hanno provocato innalzamenti generalizzati del livello idrometrico, specie nei corsi d’acqua maggiori, dove è stato raggiunto il livello di piene rive. Ora i livelli sono in discesa.

Il vento si è presentato forte, con alcune raffiche (79.6 km/h a Monte Pennello, 75.2 a Framura) mentre il mare, sorvegliato speciale dopo l’evento tra lunedì e martedì, è ancora molto mosso ma in diminuzione. I valori più elevati registrati alla boa di Capo Mele sono stati per l’onda significativa 2,38 metri, per quella massima 3,83, per il periodo di picco 8,8 secondi.

Per quanto riguarda le previsioni per le prossime ore, nel pomeriggio avremo ancora un pò di instabilità su Centro-Ponente con locali piogge o rovesci, ampie schiarite a Levante. Mari e venti si andranno attenuando.

Domani, invece, al primo mattino nubi basse sui i versanti padani del Centro-Ponente, ampie schiarite lungo le aree costiere. Dalla tarda mattinata nuvolosità in aumento a partire da Levante in estensione al Centro-Ponente con associate piogge sparse e sporadici rovesci, più probabili a Levante. I venti saranno forti settentrionali sul Centro-Ponente anche rafficati (60-70 km/h) specie lungo i crinali e agli sbocchi delle valli, tra deboli e moderati a Levante. Il mare mosso sottocosta, molto mosso al largo, localmente agitato.