Al canile di Monte Contessa Vlad vi aspetta, e domenica scatta il corso per volontari

Genova. Torniamo a Monte Contessa per la nostra rubrica quotidiana #portamiacasa. Oggi cerchiamo una famiglia per un cagnolone, un gatto e vi parliamo di come diventare un amico dei quattrozampe a tutti gli effetti con i corsi per volontari al canile.

Amate i cani dolci, morbidi e sorridenti? Vlad è quello che fa per voi! Vlad ha cinque anni ed è in canile dal 2017, è un cane di taglia grande, ma è un gigante buono: ama i grattini sul sedere e dare baci, adora fare lunghe passeggiate e tende ad ignorare gli altri cani.

Come potete vedere, oltre a essere buono ed affettuoso, Vlad è anche veramente bellissimo! Al guinzaglio tende a tirare, anche se non in modo eccessivo, ma se ci si ferma, rimane sul posto tranquillo. Siamo sicuri che non potrete resistere al suo fascino, quindi vi aspettiamo numerosi!

Irresistibilmente essere gatto, questo è Cirano. Irresistibilmente dolce e coccolone, impossibile resistergli…

Cirano è un gattone ancora abbastanza giovane, di circa 7/8 anni, ed è risultato positivo alla FIV, ma ciò non gli impedisce di essere un gatto fantastico che può regalare tante fusa e gioia a chi vorrà accoglierlo nella propria casa. Non rimanete impassibili e fatevi conquistare da Cirano!!!

Corso volontari. “Sai cosa chiederebbe un cane che vive in canile se potesse esprimere un desiderio? Un po’ di tempo! I nostri ospiti qui ne hanno tanto..e la maggior parte trascorre lento e senza troppe emozioni. E tu? Hai un po’ di tempo da regalare a loro? Sai che anche un’ora del tuo tempo per loro è preziosa? Diventa anche tu volontario: renderai la loro attesa di una famiglia un’attesa migliore. Ti aspettiamo…e soprattutto ti aspettano loro”.

Il corso si terrà domenica 18 novembre, in canile.

Per info: Associazione UNA Onlus, via Rollino 92N – 16154 Genova, adozioni@unaonlusgenova.it, telefono: 010.6500617