Agricoltura, 130 mila euro all’Istituto Regionale Floricoltura per potenziare monitoraggi organismi infestanti

Genova. Approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Stefano Mai, l’impegno di 130 mila euro a favore dell’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF) per il potenziamento della rete di monitoraggio degli organismi regolamentati e dei relativi accertamenti diagnostici.

“Il progetto – spiega l’assessore Mai – in collaborazione tra l’Istituto Regionale per la Floricoltura e il Settore Fitosanitario Regionale, contribuisce a incrementare la sorveglianza del territorio con campagne di monitoraggio degli organismi dannosi e incide positivamente sulla capacità diagnostica dei laboratori per aumentare il numero degli organismi monitorati e delle diagnosi effettuate su matrice vegetale e su insetti”.

“In Liguria – continua l’assessore – si monitorano decine di insetti e fitopatie e tra le principali riscontriamo la flavescenza dorata della vite e la Xylella, per cui sono già state condotte circa mille ispezioni visive su tutto il territorio Ligure e oltre 600 indagini di laboratorio su campioni vegetali e insetti vettori, che ci permettono di dichiarare che la Liguria è esente da Xylella. Proprio su quest’ultima fitopatia, la Commissione Europea ha emesso norme stringenti e la Regione Liguria continuerà a effettuare indagini molecolari e anche visite presso le aziende agricole che hanno presentato la domanda per l’autorizzazione dell’emissione del passaporto verde per il commercio delle piante”.