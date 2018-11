Aggredì 80enne in corso Torino per rapinarlo: arrestato genovese 32enne

Genova. Lo scorso 20 maggio in corso Torino avrebbe aggredito alle spalle un ottantenne, gettandolo a terra e sbattendogli la testa contro l’asfalto per rubargli il portafoglio con dentro i documenti e 170 euro.

Ieri dopo accurate indagini da parte della squadra mobile, il rapinatore è stato arrestato: si tratta di Alex Saturno, genovese di 32 anni e pregiudicato. E’ stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare del gip di Genova per rapina aggravata.

Decisiva per il buon esito delle indagini è stata l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di video-sorveglianza presenti nella zona che ha consentito di rilevare alcuni dettagli nella fisionomia e nell’abbigliamento dell’aggressore, che hanno indotto gli investigatori della sezione criminalità diffusa a concentrare la loro attenzione sul 32enne, già noto per altri fatti di cronaca.

La perquisizione presso l’abitazione dell’indagato ha permesso di trovare e sequestrare l’abbigliamento indossato nelle fasi del reato, e in particolare una t-shirt con disegni caratteristici. Il ricercato, rintracciato nel quartiere di Borgoratti, portato nel carcere di Marassi.