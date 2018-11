Genova. Torniamo al canile di Monte Contessa, a Sestri Ponente, per la nostra rubrica portamiacasa. Ecco chi sono i senza famiglia di oggi a cui speriamo di trovare una casa.

Less ha circa tre anni: è in canile da pochi mesi ed è di una dolcezza e simpatia che ti fanno innamorare: adora infatti le coccole, al punto che si rotola felice per farsi fare i grattini sulla pancia. Oltre ad essere veramente buono, è di taglia piccola, tranquillo e pacato, oltre ad amare le passeggiate. Come fa un cagnolino così perfetto ad essere ancora in canile, vi chiederete. Purtroppo Less ha la leishmaniosi, patologia che gli provoca delle lesioni cutanee, soprattutto su naso ed orecchie, inoltre è cieco da un occhio e dall’altro non vede benissimo. Probabilmente questo può spaventare, ma in realtà lui non si fa fermare dai problemi alla vista, infatti zampetta felice e tranquillo, scodinzola e si gode la vita. La leishmaniosi si può tenere sotto controllo col la terapia adeguata, oltre a mantenere comunque Less sotto monitoraggio da parte di un veterinario. Less è veramente un cagnolino stupendo e per lui cerchiamo una famiglia consapevole, disposta ad assicurargli le attenzioni ed i controlli di cui ha bisogno. “Siamo sicuri che chiunque deciderà di accogliere questo dolcissimo tipetto nella propria vita non potrà più immaginare di stare senza di lui – dicono i volontari del canile – venite a conoscerlo, Less vi aspetta!”

Pocj è un bellissimo shar pei di due anni, in canile da circa un anno. Inizialmente con gli sconosciuti ha bisogno di un po’ di tempo per imparare a fidarsi, ma poi diventa un giocherellone! Oltre al gioco, Pocj adora fare delle belle passeggiate nel verde, durante le quali è molto bravo: tende infatti a passeggiare tranquillo, ignorando gli altri cani. Per lui si cerca preferibilmente una famiglia non alla prima esperienza. Pocj non vede l’ora di conoscere la sua nuova famiglia e di accoglierla con tutta la sua simpatia.

A volte la vita non è molto generosa, così cani entrati giovanissimi si ritrovano a crescere e invecchiare in canile: questo è accaduto a Rudy White, ma lui non si arrende! Rudy è entrato in canile che aveva due anni, nel 2009, ed ora ne ha 11, anche se sembra un giovanotto ed è proprio bello! In passeggiata è tranquillo ed ama ricevere attenzione, tende ad ignorare gli altri cani, mentre non ama i gatti. Con gli sconosciuti tende ad essere un po’ riservato, ma dopo aver preso confidenza diventa affettuoso (è goloso, quindi qualche prelibatezza potrebbe aiutarvi a conquistare il suo cuore). Ha bisogno di attenzioni, in passeggiata infatti se non si sente considerato può capitare che monti, per richiamare l’attenzione su di sé. Rudy sa che molto presto arriverà qualcuno che gli darà tutte le attenzioni che merita, qualcuno con cui dividere il resto della sua vita: noi siamo sicuri che non sarà deluso e che non potrete non innamorarvi di questo faccione, quindi vi aspettiamo numerosi!

Per info e adozioni, associazione UNA Onlus, via Rollino 92N – 16154 Genova. Mail: adozioni@unaonlusgenova.it. Telefono: 010 650 0617