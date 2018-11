Adattarsi ai cambiamenti climatici e prevenire. Parte anche da Genova l’appello per il clima

Genova. L’emergenza climatica sta mettendo sotto scacco l’intero ambiente e una reazione da parte del sistema politico, economico e scientifico è quanto mai necessaria.

È stato questo il messaggio che il Milan Center for Food Law and Policy ha voluto far partire da Genova, attraverso il forum internazionale “Nuovo artico, vecchio mediterraneo” che ha messo a confronto due realtà che devono fare i conti con le conseguenze del cambiamento climatico.

“L’obiettivo è quello di avere la consapevolezza – ha spiegato Livia Pomodoro, presidente del Milan Center for Food Law and Policy – che la comunità internazionale è attenta ai diritti di tutti. Ai diritti dei mari, dei cittadini che vivono sulle coste e ai diritti di un’umanità che non vuole essre calpestata da crisi climatiche che la distruggono come è accaduto qui a Genova, e che sono il frutto dell’incuria o anche spesso della superficialità dell’umanità intera”. Di fronte ai cambiamenti climatici, quindi, si devono seguire due strade.

“Da un lato è necessaria una sorta di adattamento ai mutamenti climatici che non possiamo ovviamente eliminare, dall’altra invece, e questa è prevenzione, bisogna fare un’attività, a cui vengono richiamati tutti gli stati, per salvaguardare l’ambiente, dalla riduzione dell’anidride carbonica ai problemi delle plastiche nei mari”. Anche perché gli effetti del surriscaldamento del pianeta si vedono anche da alcuni segnali importanti, come gli effetti sul pescato. “Alcuni specie scelgono di andare nei mari più caldi o viceversa – conclude Pomodoro – e questo comporta una serie di problemi perché fauna e flora marina, fondamentali per l’equilibrio del sistema, si stanno rapidamente deteriorando”.