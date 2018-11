A tre mesi dal crollo di ponte Morandi il video che racconta l’orgoglio e il saper fare della Liguria

Genova. “Noi navigheremo sempre e sempre ci rialzeremo perché il nostro corpo è fatto di sale, e vento, e fatica

questa nostra terra, stretta fra monte e mare, così splendida e così dura

ci ha insegnato nei secoli a trovare l’oro nelle povere cose,

a creare professioni dove non ce n’erano, a inventare nuove soluzioni, a scoprire nuove strade

ed è per questo che ogni nostra tradizione in principio era innovazione”

Recita così la voce che accompagna le splendide immagini del video realizzato per il videocontest #orgoglioliguria di Zooppa. Ed è questo il video che la Regione Liguria, sulla pagina Lamialiguria, ha scelto per dare un messaggio di speranza al territorio, a tre mesi dal crollo di Ponte Morandi, e dopo l’emergenza maltempo.

Il video è stato realizzato dal filmmaker Nicola Bozzo.

Ai partecipanti era stato chiesto di mostrare la Liguria tra presente e passato, i motivi di orgoglio, i luoghi le persone. Le storie di una terra dove tradizione e innovazione si incontrano; storie di persone con radici ancorate negli antichi saperi, ma con lo sguardo proiettato al futuro.