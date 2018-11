A tre mesi dal crollo del ponte, Bucci: “Pronto elenco aziende per ricostruzione”

Genova. “Stiamo andando avanti con il piano che ho già comunicato. Aspetto che ci sia l’approvazione della legge nel giro dei prossimi due giorni, dopodiché i decreti sono già pronti, devono solo partire nel momento in cui ci sarà l’approvazione della legge. Faremo la chiamata per consultazioni come ho già detto e poi decideremo come andare avanti per una negoziazione diretta senza pubblicazione, questo è quello che è scritto all’articolo 32 della direttiva europea 24 del 2014. Siamo in contatto sia con Anac che sia con avvocatura Stato, le cose stanno andando avanti bene. Io sono convinto che prima di Natale i lavori cominceranno. Ora come ora non vedo motivi di rallentamenti”. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci, intervistato a margine dell’inaugurazione del salone Orientamenti.

Domani saranno tre mesi dal crollo del ponte Morandi e il sindaco-commissario garantisce che non ci saranno ritardi nemmeno dovuti all’incidente probatorio Bucci ha ribadito: “Come sapete siamo d’accordo con il procuratore che manderemo il piano di demolizione appena pronto, cioè finito il processo di negoziazione diretta, poi concorderemo con la procura le modalità di demoliozione. Partiamo dal lato ovest quindi dovrebbe essere tutto più facile. Infatti mentre quella est rimane ancor importante per l’incidente probatorio quindi ci vorrà almeno un mese un mese e mezzo per arrivare a demolire la parte est. Andiamo in parallelo che è il modo corretto di fare le cose”

Le aziende che saranno invitate alla negoziazione diretta? “Abbiamo un elenco di aziende che saranno invitate, lo vedrete non appena riceveranno la lettera”.