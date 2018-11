Genova. Weekend positivo per il Basket Pegli, chiuso con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte.

Grande gara della squadra Under 20, venerdì a Sanremo, con una vittoria di autorità frutto di una prova estremamente concreta. Sin dalle prime battute si vedeva la vena realizzativa degli ospiti che concludevano con 33 punti realizzati i primi 10′ di gioco. Con un vantaggio già in doppia cifra, grazie anche a presenza ed energia in difesa, si andava avanti con lo stesso spartito per il proseguo del primo tempo. Anche dopo l’intervallo lungo, la concentrazione dei ragazzi di coach Conte restava altissima e respingevano bene i tentativi di rientro dei sanremesi, ma gara mai messa in discussione. 68-101 il finale.

Facile affermazione anche per gli Under 18 regionali, guidati nell’occasione da coach Torchia, nel confronto di sabato pomeriggio con Alassio. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 16-16; i padroni di casa, stringevano le maglie difensive e volavano in contropiede, chiudendo cosi il primo break positivo. Finale senza storia con i pegliesi che toccavano anche il +30. 75-45 il finale.

Sconfitta per i 2007 nel campionato Under 13 contro l’Auxilium “A”. Inizio un po’ timido in attacco per i pegliesi che soffrono la superiorità fisica degli avversari (più grandi di un anno) facendo fatica anche in difesa. Nel secondo quarto invece si è vista una buona reazione così come alla fine dell’ultimo quarto.

L’Under 16 femminile piega agevolmente il Maremola con il punteggio di 107-19. Poco da dire su questa larga affermazione delle padrone di casa. Asfissiante difesa e concretezza in attacco hanno creato un gap evidente da subito. La sfida con Lavagna è equilibrata al Palasharkers nonostante le assenze di Grigoni e Comunello nelle file delle ospiti. Le bluarancio cominciano bene ma si fanno un po’ irretire dai cambi difensivi del Lavagna e non riescono mai a dare lo strappo decisivo. La gara sottotono di alcune è un terzo quarto non proprio all’altezza, tengono le due squadre vicine nel punteggio. Le ospiti arrivano sino a meno 5 ma con una buona quarta frazione, unita a una migliorata attenzione difensiva, Basket Pegli porta a casa anche questa vittoria.

Pesante sconfitta in casa dei ragazzi di coach Costa, nella Serie C Silver, contro Vado che sin dall’inizio controlla la partita per chiudere con uno scarto che non ammette discussioni. Difesa a zona di Vado per tutta il match che il Pegli nei primi minuti riesce ad attaccare trovando qualche soluzione da fuori di Penna e Zaio Alessandro, non altrettanto efficace la tenuta difensiva soprattutto sotto canestro dove si concedono troppi rimbalzi e attacchi che inevitabilmente si concludono con canestro per Vado. Nei quarti successivi il copione rimane lo stesso, le percentuali da fuori per il Pegli se possibile peggiorano, si riesce a tenere con qualche azione più vicino a canestro grazie alla caparbietà di Grillo e Nowakowsky. Finisce 43-82.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 6ª giornata:

Basket Pegli – Pallacanestro Vado Azimut 43-82

(Parziali: 15-26; 22-44; 29-67)

Basket Pegli: Penna 9, A. Zaio 5, Brichetto 2, Gottingi 2, Nowakowski 4, Nsesih 2, Ferro, Mozzone 7, Bochicchio 2, M. Zaio 2, Grillo 8. All. Costa, ass. Ambrosini

Pallacanestro Vado Azimut: Jancic 8, Valsetti 2, Cito ne, Cirillo 2, Lo Piccolo 14, Pesce 3, Brignolo ne, Pintus 15, Anaekwe 10, Tsetserukou 20, Gallo 8. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca.

Arbitri: De Angeli (Genova) e Mammola (Chiavari)