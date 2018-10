Yoga solidale Genova “raddoppia”, pratica anche alla domenica a sostegno di attività sociali

Genova. Il gruppo Yoga solidale Genova amplifica le attività a sostegno di associazioni e progetti sociali e “raddoppia”, per alcune domeniche al mese, con pratiche di gruppo che si sommano a quelle settimanali del giovedì.

“In queste pratiche domenicali – spiegano gli organizzatori – invitiamo amiche ed amici insegnanti di Yoga a condividere con noi, in parole e soprattutto pratica, come vivono e cos’è per loro lo Yoga”.

Domenica 14 Ottobre dalle 17 alle 20 appuntamento come sempre negli spazi della Staffetta, in vico Marinelle, nella zona di via Prè, con Annalisa Buscaglia, insegnante di Ashtanga Yoga. “Trascorreremo un pomeriggio un po’ diverso praticando uno yoga dinamico, conoscendo e sostenendo l’Associazione Pas à Pas e il loro nuovo progetto “Spazi Aperti alla Maddalena” “.

L’evento è a offerta libera per aiutare Pas à Pas a rendere più funzionale e accogliente la nuova sede in vico delle Vigne 10r, nel cuore della Maddalena.

Programma:

ore 17.00

Appuntamento presso La Staffetta, Vico delle Marinelle 6r a Prè

ore 17.15 -17.30

Presentazione attività e progetti dell’Associazione Pas à Pas(*)

ore 17.30 -19.00

Pratica Yoga DINAMICA da Condi-Vivere con Annalisa Buscaglia

(Insegnante di Ashtanga Yoga)

https://www.facebook.com/ashtangayogagenova/

ore 19.00 -20.00

Condividiamo cibo e chiacchiere con la formula “Ognuno Porta Qualcosa”