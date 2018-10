Weekend fittissimo di gare per Basket Pegli

Genova. In casa Basket Pegli ci si prepara ad un altro weekend ricco di appuntamenti. Si parte oggi alle ore 18,15 con il confronto tra le Under 15 di Pegli e Olimpia Basket. A seguire la gara Under 20 in programma al Palasharkers alle 19,45; di fronte agli arancioblù ci saranno i pari età del Maremola.

Sabato, invece, andranno in scesa ben quattro gare. Alle 10,45 al Palasharkers in campo i 2007 contro il Meeting di San Rocco; per il gruppo Esordienti sarà un campionato sottoleva, ottima opportunità di crescita e di confronto contro ragazzini più grandi.

Alle 15, sempre in via Cialli, il derby interno Under 16 femminile, da una parte la squadra di Ezio Torchia dall’altra quella di Jacopo Oneto. Sarà una grande festa! Alle 17,30 in quel di Torino, sponda 5 Pari, saranno impegnati gli Under 16 Eccellenza, per la sesta giornata del campionato di categoria. In chiusura, al Lago Figoi alle 19 i ragazzi della Serie C Silver se la vedranno con il Recco.

Anche la domenica propone tante partite. Alle 9,30 esordio per i 2006 nel campionato Under 13 in quel di Sestri. Alle 15 seconda giornata del campionato regionale Under 18, esordio casalingo contro Varazze. A seguire, ore 17, l’Under 18 femminile andrà in campo per sfidare l’Academy Spezia. Chiude il programma l’Under 18 Eccellenza, come di consueto, la gara è fissata per lunedì al LagoFigoi ore 18; di fronte ai ragazzi pegliesi ci sarà la Junior Casale.