Voltri, incendio in casa, donna disabile in salvo. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Questa mattina intorno alle 10 i vigili del fuoco di Multedo sono stati inviati in via Alassio a Voltri per la fuoriuscita di fumo da un appartamento sito al terzo piano. Dalla sede centrale è stato prontamente inviato altro personale in appoggio.

Per cause in via di accertamento da parte del nucleo investigativo antincendio territoriale NIAT, una stanza dell’alloggio ha preso fuoco. Le signora disabile e su sedia a rotelle, ivi residente, si è riuscita ad allontanare e mettersi in sicurezza.

L’incendio è stato abbattuto tramite lo stendimento della tubazione lungo la scala. Il calore sviluppatosi era notevole, il fumo è stato spinto fuori tramite l’uso di un motoventilatore. La stanza ha subito notevoli danni.