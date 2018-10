Genova. “Sarebbe bello fare queste iniziative più spesso, anche una volta al mese, con il coinvolgimento delle famiglie con i bambini, che sono i primi a usare questi spazi, ma anche delle tifoserie organizzate di Genoa e Sampdoria, che sono molto attive nelle iniziative di solidarietà”.

La proposta parte da Alessia e Mattia due dei volontari che questa mattina, assieme a una quarantina di persone, hanno preso parte alla giornata #oggiraccolgo, per ripulire il Parco del Peralto, organizzata da Legambiente, Comune di Genova e Repubblica.

In campo, quindi, una quarantina di volontari, divisi in tre gruppi e dotati di pettorina, guanti e cappellino, che hanno ripulito sia l’area del parco, con il bosco e i giardini dedicati ai bambini, che la parte vicina a forte Begato. In quell’area, tra l’altro, oltre a trovare una discarica abusiva, segnalata prontamente ad Amiu, sono stati rinvenuti oltre 30 metri di cavi senza rame, che erano interrati e sono stati smaltiti mentre ne restano circa altri 50 metri ancora da recuperare.

All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore comunale Matteo Campora, i responsabili di Legambiente Federico Borromeo e Santo Grammatico e il caporedattore di Repubblica Genova Luigi Pastore