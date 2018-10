Volabus, il nuovo percorso passerà da via della Superba. I dettagli delle fermate

Genova. Amt informa che, a partire da lunedì 22 ottobre, la linea Volabus, in entrambe le direzioni, transiterà per la nuova viabilità di via della Superba e non più per via Pacinotti e via Cornigliano. Lungo il nuovo tragitto in via della Superba non sono previste fermate. L’orario di servizio di Volabus resta invariato.

Le fermate servite da Volabus saranno:

• direzione Aeroporto: Brignole FS, De Ferrari, Principe FS e Aeroporto Arrivi;

• direzione Brignole: Aeroporto Arrivi, via Milano/terminal traghetti, Principe FS, De Ferrari, Brignole FS.

“Il nuovo percorso velocizza i tempi di percorrenza del Volabus, garantendo ai clienti dell’aeroporto un più rapido spostamento tra Brignole, Principe e il Cristoforo Colombo – dichiara Stefano Pesci, Direttore generale di AMT – Questa soluzione, concordata con il Comune di Genova, è stata possibile grazie alla nuova viabilità messa a disposizione della città”.

Continua la promozione tariffe Volabus AMT con sconti e prezzi più vantaggiosi in particolare per famiglie e gruppi:

• i bambini fino a 8 anni viaggiano gratis,

• il biglietto per tre persone a 13 euro (anziché 18 euro per tre persone a tariffa piena, con un risparmio di 5 euro),

• il carnet da 8 corse a 34 euro ideale per un viaggio di andata e ritorno per una famiglia di 4 persone (anziché 48 euro per otto corse a tariffa piena, con un risparmio di 14 euro).

Resta sempre valido lo sconto per chi acquista il biglietto Volabus online, al prezzo di 5 euro anziché 6, andando nel negozio virtuale di AMT sul sito www.amt.genova.it.