Nuovi campioni si uniscono a Stelle nello Sport per la speciale sessione dell’asta benefica, patrocinata da Coni e Ussi, immediatamente attivata in collaborazione con CharityStars dopo la tragedia del Ponte Morandi, all’indirizzo www.charitystars.com/genovanelcuore.

Lo Sport in prima fila per fornire a Genova l’aiuto di cui necessita per rialzarsi. Sono due illustri Rossi a scendere in campo questa settimana. All’Asta, è infatti, è possibile aggiudicarsi la speciale t-shirt VR46 autografata da Valentino Rossi: qualcosa di irrinunciabile per gli amanti delle due ruote. DaAntonio Rossi, due volte oro olimpico e oggi sottosegretario ai grandi eventi sportivi Regione Lombardia, un body Italia autografato. Due grandi campioni accomunati dal desiderio di sostenere la città di Genova in un momento difficilissimo.

Dalla Russia con amore. Mimmo Criscito torna a Genova dopo 7 anni trascorsi in Russia alla corte dello Zenit. Passa sul Ponte Morandi 10 minuti prima del crollo di rientro da Parigi. Uno dei suoi atti di vicinanza alla città è rappresentato dalla partecipazione all’asta benefica con la sua maglia ufficiale autografata. E’ protagonista, questa settimana, anche il Tennis con la casacca di Lorenzo Sonego, vincitore dell’ultima edizione dell’Aon Challenger-Memorial Messina. E poi ancora alcune delle maglie speciali dell’amichevole Spezia-Sampdoria: Ricci, Okereke, De Col, Giordano, Defrel, Colley, Sala Ramirez.

Sul “ring” per Genova anche Nino Benvenuti con un paio di guantoni originali autografati. Partecipano alla maratona benefica anche i ciclisti del Team Androni. E ancora Emanuele Giaccherini con la sua maglia Chievo e la t-shirt “Genova nel Cuore” autografata da tutti i giocatori della Fiorentina, scesi in campo lo scorso 19 settembre al Ferraris.

