Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino presidiano località isolate. Oltre 130 interventi nelle ultime 24 ore

Genova. Dalla ore 8 di ieri 30 ottobre alle ore 8 di questa mattina, sono stati circa 130 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco per ripristinare la sicurezza in città e nella riviera. Gli interventi legati al forte vento hanno riguardato per lo più taglio alberi e messa in sicurezza parti pericolanti.

In queste ore sono stati accumulato oltre 300 chiamate attualmente in coda: un numero che comprende tutti i casi e spesso molte segnalazioni sulla stessa criticità. Viene data precedenza a situazioni di pericolo e urgenza.

Per garantire il soccorso tecnico urgente anche nell’isolata Portofino, è stata inviata con l’elicottero, nella giornata di ieri, una squadra si soccorritori acquatici.

Sul posto anche i volontari del Soccorso Alpino che ieri hanno raggiunto via terra le località isolate per intercettare eventuali criticità. Il presidio sul territorio rimarrà costante anche nelle prossime ore.