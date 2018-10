Viale Brigate Bisagno riaprirà al traffico, collaudata la soletta di copertura

Genova. Più vicino il ritorno alla normalità, per il traffico nel quartiere della Foce. Il consorzio Itinera ha annunciato oggi, con un tweet, che è stato effettuato il collaudo con le prove di carico della soletta di copertura sul torrente Bisagno, in viale Brigate Bisagno.

Il consorzio, che si è aggiudicato il bando di gara di Italia Sicura, la struttura governativa che ha finanziato l’opera, ha realizzato la prima parte di lavori del terzo lotto per la messa in sicurezza del

torrente.

“Tra qualche giorno la strada riaprirà al traffico”, si legge nel post sul social network. La prova di carico è stata effettuata posizione alcuni tir sulla nuova soletta.

Il cantiere prosegue avvicinandosi a Corte Lambruschini e Borgo Incrociati, le ultime zone su cui intervenire per mettere in sicurezza il tratto finale del torrente fra i più pericolosi in caso di alluvione.