Viabilità, via 30 giugno non basta. Genova si risveglia in coda, da Bolzaneto a Sestri

Genova. Un’altra giornata di traffico, un’altra giornata di delirio sulle strade genovesi: dopo alcuni giorni di relativa calma, tornano gli ingorghi e le lunghe code, con lunghe colonne di macchine immobili.

Questa mattina Genova si è risvegliata in coda, forse anche per il meteo non proprio rassicurante: si segnalano criticità a Bolzaneto, in zona casello, e sulla direttrive Teglia-Rivarolo. Code anche a Sestri dove il traffico è in aumento lungo la via Aurelia nel tratto compreso tra Via Merano e Via Puccini direzione levante e successivamente Albareto Siffredi.

Problemi in via Cornigliano, e sulla Guido Rossa direzione ponente, fino all’immissione in piazza Savio. A Borzoli la viabilità è rimasta bloccata diverse decine di minuti a causa di manovre di due mezzi pesanti. Code anche in Valbisagno con rallentamenti su entrambi i lati del torrente in direzione centro.

Via 30 giugno, quindi, non può bastare: Genova continua a soffocare ogni mattina, con le sue strade ricolme di acciaio e smog.

