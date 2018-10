Viabilità, sulla 30 Giugno compare la rotonda che accorcia le distanze per chi è diretto a Rivarolo e Certosa

Genova. Una bella sorpresa, questa mattina, per gli abitanti, gli automobilisti e i motociclisti della Valpolcevera. E’ stata realizzata, nella notte, la rotonda che da via 30 giugno 1960, per chi viaggia in direzione monte, permette agli di tornare – in direzione mare – verso Rivarolo.

La novità viaria consente a chi viaggia da Cornigliano in direzione di Rivarolo di evitare di andare fino a Bolzaneto per girare e tornare indietro verso il proprio quartiere, o quelli di Certosa, Cige e così via.

Una richiesta avanzata dal territorio che è stata soddisfatta, dunque, nel giro di pochi giorni permettendo di sfoltire ulteriormente i traffico tra Bolzaneto e Certosa.

Il percorso prevede, alla rotonda, di imboccare via Ferri e poi il ponte per arrivare in via Rossini.