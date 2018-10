Viabilità, code in tutta la città. Rallentamenti in autostrada e traffico a singhiozzo

Genova. Un altro giorno di ordinario traffico a Genova, che con la pioggia potrebbe diventare un altro giorno da incubo.

In queste prime ore della mattinata sono segnalati rallentamenti in praticamente tutti i settori viari della città: ovviamente la Valpolcevera ospita la situazione più difficile con code tra Teglia e Bolzaneto, e in via 30 Giugno.

Anche a Sestri sono segnalati forti rallentamenti in prossimità di via Siffredi, via Hermata e via Merano. Anche la Valbisagno non se la passa bene: rallentamenti in Lungo Bisagno Istria e Dalmazia e via Piacenza.

Code e traffico bloccato anche a Borzoli, dove in mattinata l’incontro da due mezzi pesanti ha creato un vero è proprio tappo durato diversi minuti.

Segnalate anche code sul nodo autostradale genovese: code in uscita a Genova Areoporto e Genova Bolzaneto. Incolonnamenti anche sul tratto finale dell’A7, tra Bolzaneto e Genova Ovest.

Soppressi funicolare Zecca/Righi, servizio Navebus e Ferrovia Genova/Casella. Per tutti sono previsti servizi sostitutivi. La linea 15 dell’ AMT non transita a Serino a causa di caduta alberi. I mercati rionali possono aprire tranne quelli di Via Tortosa e di Via dei Costo a Sestri Ponente.