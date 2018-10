Viabilità, chiusa e poi riaperta via 30 giugno dopo “allarme” dei sensori

Genova. Un falso allarme, forse dovuto al forte vento che ha attivato in qualche modo i sensori, ha messo in allarme la Valpolcevera, con conseguente chiusura di via 30 giugno.

E’ successo questo pomeriggio, verso le 17: per precauzione la Polizia Locale presente sul posto ha immediatamente chiuso al traffico il tratto di strada che passa quasi sotto il ponte.

La viabilità poi è stata ripristinata dopo circa una mezzora, previa verifica sulla stabilità del ponte e dei sensori installati.