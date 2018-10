Genova. Alla fine, nonostante qualche problematica, una condotta dell’acqua che ha creato qualche rallentamento, via Siffredi è stata riaperta alle 11.30, con qualche minuto di anticipo sulla tabella di marcia. La direttrice che collega Cornigliano a Sestri Ponente, che era stata interrotta nella giornata di ieri, per permettere i lavori della rampa sopraelevata che collegherà il casello di Genova Aeroporto alla strada a mare Guido Rossa, si sono svolti secondo programma.

“Questa notte alle 3.26 l’impalcato metallico è stato posizionato come da cronoprogramma – spiega il vice sindaco di Genova, Stefano Balleari che ha la delega alla mobilità – e questo è un passo avanti per un’opera molto importante per la città. Non sono mancati problemi alla viabilità nella giornata di ieri, era inevitabile, ma assicuriamo che i cantieri delle prossime settimane, necessari per completare l’opera, saranno molto meno impattanti, e occuperanno, al massimo, una corsia”.

L’obiettivo, quindi, è quello di consegnare i lavori entro la fine di novembre. “Il 30 la strada sarà aperta – spiega Balleari – e grazie a questa infrastruttura sarà possibilie raggiungere direttamente dall’autostrada la strada Guido Rossa, con un grande beneficio per la mobilità e fluidità del traffico”.