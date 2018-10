Via della Superba, dalla prossima settimana accesso diretto per i tir che arrivano dall’autostrada

Genova. “Abbiamo trovato un accesso alternativo che consenta ai mezzi pesanti di accedere a via della Superba, dalla prossima settimana i tir non dovranno più percorrere via Siffredi e via Hermada”.

Lo ha detto il vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari durante la commissione consiliare a palazzo Tursi dedicata al tema della mobilità dopo il crollo di Ponte Morandi. La soluzione permetterà di creare un flusso più diretto tra il casello di Genova Aeroporto e la cosiddetta “strada del Papa”, l’arteria portuale in aree Ilva, vista al chiusura ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate del viadotto di via Pioneri e Aviatori d’Italia a causa di problemi strutturali.

L’assessore Balleari ha spiegato che i lavori di messa in sicurezza del viadotto sono complessi e servirà più di un mese e mezzo per iniziarli e ultimarli.