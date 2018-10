Via della Superba aperta a mezzi pubblici, taxi e furgoni merci: entro sera pronta l’ordinanza

Genova. Sarà pronta entro oggi la variazione all’ordinanza comunale che consentirà il transito su via Della Superba, la nuova strada portuale realizzata in aree Ilva, anche ai mezzi pubblici, volabus e taxi compresi, e a tutti i veicoli merci, non solo a quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate.

Lo ha annunciato ha detto il vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari durante la commissione consiliare a palazzo Tursi dedicata al tema del traffico dopo il crollo di Ponte Morandi. La decisione, alla quale la direzione mobilità del Comune, per sfruttare maggiormente la nuova arteria sulla quale, per ora, transitano circa 3500 mezzi pesanti al giorno.

“Saremo in grado di creare un ulteriore alleggerimento del traffico tra il centro e il ponente – continua Balleari – e avremo la possibilità di dare un servizio pubblico migliore”.

Tra le novità annunciate da Balleari anche il completamento dei lavori di ampliamento di lungomare Canepa entro lunedì prossimo e il termine dei cantieri per il cosiddetto lotto 10, ovvero il collegamento diretto tra lungomare Canepa e il casello di Genova aeroporto, entro la fine di novembre.