Genova. E’ stato sorpreso a rubare all’alba di domenica dentro diverse auto in sosta in via Cantore a Sampierdarena.

Protagonista un giovane cileno di 24 anni.

A chiamare la polizia una genovese, che stava rientrando a casa in via Cantore.

Il giovane è stato arrestato per furto aggravata, colto ‘in flagranza’ all’interno di una delle auto.